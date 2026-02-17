Зеленский готовится к встрече с Путиным в Женеве – СМИ

иллюстративное фото: из открытых источников

Владимир Зеленский поручил своей команде организовать встречу с российским диктатором в Женеве

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Axios.

Издание пишет, что Зеленский готов обсудить вопрос вывода войск, но призвал Москву отвести свои войска на равнозначное расстояние и отверг претензии РФ на суверенитет над этой зоной.

До этого Владимир Зеленский прокомментировал вопрос проведения выборов в Украине. Он предположил, что они могут произойти в период неустойчивого перемирия.

Напомним, Зеленский все чаще говорит о личной встрече с Путиным. По мнению украинского лидера, без встречи с президентом РФ Владимиром Путиным решить территориальный вопрос Украины невозможно.