06 января 2026, 14:48

Итальянца, который по дороге в Украину восхвалял Путина, не пустили в страну

06 января 2026, 14:48
Читайте також українською мовою
Гражданина Италии, который направлялся в Украину вместе с женой украинкой и восхвалял в автобусе российского диктатора, не пропустили через границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщения в соцсети Threads.

Скандал вспыхнул после сообщения украинки Дарьи Мельниченко в Threads. Она рассказала, что познакомилась с Рокко во время поездки из Италии. Итальянец, который был в подаренной женой-украинкой вышиванке, начал убеждать Дарью, что Украина – "плохая страна", а он лично "уважает путина".

Итальянца, который по дороге в Украину восхвалял Путина, не пустили в страну
Итальянец по дороге в Украину восхвалял Путина

История мгновенно стала вирусной. Украинцы за считанные часы превратили Рокко в героя мемов и ждали информации о пересечении границы итальянцем.

Когда автобус прибыл на границу, Дарья написала заявление. Итальянца вместе с женой сразу пригласили на допрос.

"Спойлер: мне все сказали, что его не пропустят", – сообщила Дарья.

В комментарии для "УП. Жизнь" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил, что в отношении иностранца проводят "все предусмотренные законом меры пограничного контроля". Решения будут приниматься исключительно в правовом поле.

Напомним, ранее СБУ задержала двух кремлевских агитаторов. Они оправдывали российскую агрессию против Украины.

06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
