Фото: AI

Гражданина Италии, который направлялся в Украину вместе с женой украинкой и восхвалял в автобусе российского диктатора, не пропустили через границу

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщения в соцсети Threads.

Скандал вспыхнул после сообщения украинки Дарьи Мельниченко в Threads. Она рассказала, что познакомилась с Рокко во время поездки из Италии. Итальянец, который был в подаренной женой-украинкой вышиванке, начал убеждать Дарью, что Украина – "плохая страна", а он лично "уважает путина".

История мгновенно стала вирусной. Украинцы за считанные часы превратили Рокко в героя мемов и ждали информации о пересечении границы итальянцем.

Когда автобус прибыл на границу, Дарья написала заявление. Итальянца вместе с женой сразу пригласили на допрос.

"Спойлер: мне все сказали, что его не пропустят", – сообщила Дарья.

В комментарии для "УП. Жизнь" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил, что в отношении иностранца проводят "все предусмотренные законом меры пограничного контроля". Решения будут приниматься исключительно в правовом поле.

Напомним, ранее СБУ задержала двух кремлевских агитаторов. Они оправдывали российскую агрессию против Украины.