Игорь Луценко политический эксперт info@regionews.ua
07 апреля 2026, 13:16

Российский олигарх и "ядерка": когда истерия превращается в угрозу

3 апреля российский "православный" олигарх Малофеев обнародовал призыв нанести по Украине ядерный удар. Этот последователь русской церкви все продумал
Украинцев, которых он называет "россиянами", хочет сначала предупредить, а затем разбомбить атомными зарядами определенной мощности, потом вешать и расстреливать публично. А в последующие десятилетия – заставить благодарить за бомбардировки и казни.

Несмотря на весь этот людоедский пафос, этот материал – не что иное, как истерика и тревога. Малофеев, автор геноцида украинцев, признал, что его дело зашло в тупик, и пятой точкой ощущает, что вокруг него сгущаются тучи. Напомню, именно Малофеев финансировал начало российского вторжения на Донбасс.

Гиркин, кроме всего – его наемник и идеологический побратим. Гиркина Малофеев хвалил за убийства украинцев, о чем есть перехваты звонков. Так вот, вся эта сваренная Малофеевым кровавая каша уже как-то плохо ему приходится по вкусу. Дважды (!) он упоминает в своей публикации Штилермана, основателя украинской компании FirePoint.

Мол, Штилерман сконструировал или вот-вот сконструирует ракеты, которые станут зеркальным ответом на российский ракетный потенциал. Собственно, последнее (перед атомной бомбой) военное преимущество РФ над нами вот-вот исчезнет. Малофеев трактует это как факт, свидетельствующий о том, что российская агрессия застряла и теперь сама его родина – в опасности тотальных ударов. Поэтому – ядерная бомба и только ядерная бомба, считает этот "христианин" и патриот.

Следует признать обоснованность настроя недолюда. Нынешняя РФ не способна победить Украину обычным военным путем. Это уже понятно даже самому темному зет-блогеру. В РФ не хватает людей, уже снова началась мобилизация, пока что скрытая. От которой, надеемся, будет больше вреда Москве, чем пользы.

Потому что хотя и рядовые россияне хотят видеть нас в домовине, но не настолько сильно, чтобы самим в эту домовину попасть. Интернет отключают, и это объединяет в недовольстве как глубинный народ, так и турбопатриотов. Денег тушить пожар протестных настроений все меньше, Усть-Луга горит каждую ночь и не экспортирует надлежащие объемы. Фронт держится, хотя россияне тратят на штурмы своих солдат больше, чем мобилизуют. Военная авантюра идет к провалу.

А дальше маячит политический кризис. И, кто знает, может, преемники с большим удовольствием поделят между собой состояния Малофеева, а самого инициативного злодея отправят "Новой почтой" в Гаагу или даже в Киев. Именно поэтому он сейчас и призывает к немедленному ядерному апокалипсису.

06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Законопроект о послевоенных выборах: дедлайны были нереалистичными с самого начала
07 апреля 2026, 12:55
Продавали бронь и выезд за границу: под подозрением глава Луганской федерации бокса
07 апреля 2026, 12:44
Россияне обстреляли Херсон: трое погибших, ранен 14-летний ребенок
07 апреля 2026, 12:26
На Ровенщине до сих пор ищут 4-летнего мальчика: к операции привлекли подводные дроны
07 апреля 2026, 12:13
"Как мы какие-то преступники": певец пожаловался на проверки ТЦК во время гастролей
07 апреля 2026, 11:56
Атаки по админзданиям на Черниговщине: возникли пожары, есть раненые
07 апреля 2026, 11:40
11 тысяч "зелеными" за "путешествие" через Тису: пограничники задержали "туристов" на границе
07 апреля 2026, 11:30
Из-за вражеских атак на Запорожский район получили ранения два человека
07 апреля 2026, 11:23
Удар по маршрутке в Никополе: количество раненых увеличилось
07 апреля 2026, 11:04
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
Игорь Луценко
Валерий Пекар
Юрий Касьянов
Все блоги »