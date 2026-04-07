3 апреля российский "православный" олигарх Малофеев обнародовал призыв нанести по Украине ядерный удар. Этот последователь русской церкви все продумал

Фото: Facebook/Ihor Lutsenko

Украинцев, которых он называет "россиянами", хочет сначала предупредить, а затем разбомбить атомными зарядами определенной мощности, потом вешать и расстреливать публично. А в последующие десятилетия – заставить благодарить за бомбардировки и казни.

Несмотря на весь этот людоедский пафос, этот материал – не что иное, как истерика и тревога. Малофеев, автор геноцида украинцев, признал, что его дело зашло в тупик, и пятой точкой ощущает, что вокруг него сгущаются тучи. Напомню, именно Малофеев финансировал начало российского вторжения на Донбасс.

Гиркин, кроме всего – его наемник и идеологический побратим. Гиркина Малофеев хвалил за убийства украинцев, о чем есть перехваты звонков. Так вот, вся эта сваренная Малофеевым кровавая каша уже как-то плохо ему приходится по вкусу. Дважды (!) он упоминает в своей публикации Штилермана, основателя украинской компании FirePoint.

Мол, Штилерман сконструировал или вот-вот сконструирует ракеты, которые станут зеркальным ответом на российский ракетный потенциал. Собственно, последнее (перед атомной бомбой) военное преимущество РФ над нами вот-вот исчезнет. Малофеев трактует это как факт, свидетельствующий о том, что российская агрессия застряла и теперь сама его родина – в опасности тотальных ударов. Поэтому – ядерная бомба и только ядерная бомба, считает этот "христианин" и патриот.

Следует признать обоснованность настроя недолюда. Нынешняя РФ не способна победить Украину обычным военным путем. Это уже понятно даже самому темному зет-блогеру. В РФ не хватает людей, уже снова началась мобилизация, пока что скрытая. От которой, надеемся, будет больше вреда Москве, чем пользы.

Потому что хотя и рядовые россияне хотят видеть нас в домовине, но не настолько сильно, чтобы самим в эту домовину попасть. Интернет отключают, и это объединяет в недовольстве как глубинный народ, так и турбопатриотов. Денег тушить пожар протестных настроений все меньше, Усть-Луга горит каждую ночь и не экспортирует надлежащие объемы. Фронт держится, хотя россияне тратят на штурмы своих солдат больше, чем мобилизуют. Военная авантюра идет к провалу.

А дальше маячит политический кризис. И, кто знает, может, преемники с большим удовольствием поделят между собой состояния Малофеева, а самого инициативного злодея отправят "Новой почтой" в Гаагу или даже в Киев. Именно поэтому он сейчас и призывает к немедленному ядерному апокалипсису.