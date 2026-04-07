Хищение донатов на миллионы: эстонская ОО подала иск против компании, связанной с экс-заместителем Садового

Эстонская общественная организация "Слава Украине" подала иск более чем на 38 миллионов гривен. Речь идет о деле хищения донатов

Об этом сообщает бывший член правления организации и ее ликвидатор Ильмар Рааг, передает RegioNews.

Он пояснил, что иск касается денег, переданных в Украину через фонд Геннадия Васкива. Организация требует компенсировать около 18 миллионов гривен ущерба, а также почти 20 миллионов гривен репутационного ущерба.

Известно по меньшей мере несколько эпизодов вероятного нецелевого использования пожертвований на протяжении 2023–2025 годов. По словам Ильмара Раага, часть средств эстонских доноров могли направить на проекты в Украине с последующим выводом прибыли через компанию IC Construction. Все возмещенные деньги хотят перечислить на официальный счет для поддержки ВСУ.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что гражданский иск подали представители благотворительной организации в Украине. 8 апреля состоится судебное заседание по делу.

Что предшествовало

В 2023 году разразился скандал вокруг эстонской организации MTÜ Slava Ukraini. Тогда главу, эстонскую депутатку Иоганну-Марию Лехтме, заподозрили в возможной растрате около 1,5 млн евро. Деньги были перечислены львовской компании IC Construction.

По данным следствия, эта компания связана с бывшим заместителем городского головы Львова Геннадием Васькивым. Правоохранители считают, что именно из-за нее могли выводить средства благотворителей. По версии следствия, часть пожертвований могли присваивать из-за завышения стоимости товаров и перевода на подконтрольные структуры.

Также Геннадия Васкива подозревают в присвоении еще 772 тысячи гривен от Европейского инвестиционного банка. Сейчас он находится за границей, куда выехал под предлогом перевозки гуманитарной помощи и не вернулся. Ему инкриминируется использование благотворительных пожертвований с целью получения прибыли в особо крупном размере во время военного положения.

