У нас накопилось куча домашних задач, нерешение которых может действительно привести страну к катастрофе

Зеленский говорит, что россия хочет нас полностью оккупировать (тоже мне новость), а ракет для Patriot все меньше будет из-за войны с Ираном

Буданов говорит, что нас ждут непростые отношения с западными партнерами, потому что сильная Украина никому не нужна.

К тому же 90 млрд евро помощи остаются заблокированными, кредиты МВФ тоже под вопросом из-за невыполнения условий, и в бюджете стремительно образуется дыра.

Можно с уверенностью сказать, что хороших новостей нет.

Потому что война – это оружие, деньги и люди.

С людьми тоже не все хорошо – проблемы мобилизации превратились в трагедии, когда мы платим человеческой жизнью в тылу за плохие законы и незаконные практики.

Украина может помогать партнерам в Персидском заливе, может, наверное, даже разблокировать Ормузский пролив, но не может решить неотложные проблемы дома – принять необходимые законы, сделать мобилизацию более справедливой, законной и эффективной, закрыть небо хотя бы от шахедов, построить надежную оборону с приоритетом на сохранение времени для сохранения личного состава.

У нас накопилось куча домашних задач, нерешение которых может действительно привести страну в катастрофу.

Следует вспомнить, например, Южный Вьетнам, павший 30 апреля 1975 года вследствие того, что Штаты "устали" поддерживать псевдодемократический режим, символами которого были коррупция, социальное напряжение, и неспособность ввести необходимые изменения.

Однако госсекретарь США Генри Киссинджер получил тогда Нобелевскую премию мира, к чему сегодня стремится и Трамп.

Ничего не напоминает?

Настало время, когда недостаточно кичиться образцовым патриотизмом, нужно и необходимо быть мудрым руководителем.

Однако среди патриотов мудрых, или хотя умных почти не осталось. Ибо образцовый патриотизм натянули на себя коррупция и вседозволенность. Настоящих же патриотов отправили на войну.

Патриотизм стал привилегией власти.

Перспективные плохие.

Помощь от Запада будет уменьшаться, враг будет давить, социальное напряжение может стать критическим, а власти не собираются на это реагировать. Им и так хорошо.

Если не будет изменений – власть сохранится, наверное, но где-нибудь в изгнании. В Праге или в Париже. Вряд ли поляки их примут.

Это плохой сценарий. Мы этого не хотим. Так ведь?..