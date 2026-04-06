Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
06 апреля 2026, 20:15

У нас накопилось куча домашних задач, нерешение которых может действительно привести страну к катастрофе

Читайте також українською мовою
Зеленский говорит, что россия хочет нас полностью оккупировать (тоже мне новость), а ракет для Patriot все меньше будет из-за войны с Ираном
иллюстративное фото: из открытых источников
Буданов говорит, что нас ждут непростые отношения с западными партнерами, потому что сильная Украина никому не нужна.

К тому же 90 млрд евро помощи остаются заблокированными, кредиты МВФ тоже под вопросом из-за невыполнения условий, и в бюджете стремительно образуется дыра.

Можно с уверенностью сказать, что хороших новостей нет.

Потому что война – это оружие, деньги и люди.

С людьми тоже не все хорошо – проблемы мобилизации превратились в трагедии, когда мы платим человеческой жизнью в тылу за плохие законы и незаконные практики.

Украина может помогать партнерам в Персидском заливе, может, наверное, даже разблокировать Ормузский пролив, но не может решить неотложные проблемы дома – принять необходимые законы, сделать мобилизацию более справедливой, законной и эффективной, закрыть небо хотя бы от шахедов, построить надежную оборону с приоритетом на сохранение времени для сохранения личного состава.

У нас накопилось куча домашних задач, нерешение которых может действительно привести страну в катастрофу.

Следует вспомнить, например, Южный Вьетнам, павший 30 апреля 1975 года вследствие того, что Штаты "устали" поддерживать псевдодемократический режим, символами которого были коррупция, социальное напряжение, и неспособность ввести необходимые изменения.

Однако госсекретарь США Генри Киссинджер получил тогда Нобелевскую премию мира, к чему сегодня стремится и Трамп.

Ничего не напоминает?

Настало время, когда недостаточно кичиться образцовым патриотизмом, нужно и необходимо быть мудрым руководителем.

Однако среди патриотов мудрых, или хотя умных почти не осталось. Ибо образцовый патриотизм натянули на себя коррупция и вседозволенность. Настоящих же патриотов отправили на войну.

Патриотизм стал привилегией власти.

Перспективные плохие.

Помощь от Запада будет уменьшаться, враг будет давить, социальное напряжение может стать критическим, а власти не собираются на это реагировать. Им и так хорошо.

Если не будет изменений – власть сохранится, наверное, но где-нибудь в изгнании. В Праге или в Париже. Вряд ли поляки их примут.

Это плохой сценарий. Мы этого не хотим. Так ведь?..

Силы ПВО обезвредили 114 российских беспилотников: есть попадания на 17 локациях
06 апреля 2026, 08:29
В одной из частей обнаружили 2000 непригодных к боевым задачам военных
06 апреля 2026, 07:56
Потери россиян по состоянию на 6 апреля: Генштаб обновил данные
06 апреля 2026, 07:18
Все новости »
 
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
Сильный град засыпал Киев
06 апреля 2026, 20:59
В Киеве женщину ограбил мужчина с игрушечным пистолетом
06 апреля 2026, 19:49
Девушка устроила стрельбу в центре Луцка
06 апреля 2026, 19:25
Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
06 апреля 2026, 18:50
Как понять свои эмоции: эксперты рассказали, как распознать стресс
06 апреля 2026, 18:45
Украинские военные поразили нефтяной терминал и редкий самолет россиян
06 апреля 2026, 18:22
Украинские военные помогли эвакуироваться мужчине, который годами скрывался на оккупированной территории
06 апреля 2026, 17:59
В Киевской области заместитель руководителя почтового отделения украла почти 200 тысяч пенсий
06 апреля 2026, 17:45
В Харькове задержан мужчина, ударивший ножом военнослужащего ТЦК
06 апреля 2026, 17:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Владимир Фесенко
Все блоги »