Атака на Прилуки: пострадали 15 человек, среди них несовершеннолетняя девушка

Фото: Национальная полиция

В Прилуках на Черниговщине количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 15 человек, среди них – несовершеннолетнее

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

"По состоянию на 17:30 известно о 15 пострадавших гражданах в Прилуках, среди них – несовершеннолетняя девушка", – проинформировали правоохранители.

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что среди раненых – 11 женщин и 4 человека. Семь человек были госпитализированы, троих из них доставлены в областную больницу. Остальным оказали помощь амбулаторно. Одна женщина в тяжелом состоянии, остальные пациенты стабильны.

Напомним, утром 7 апреля военные РФ атаковали админздания в Новгороде-Северском и Прилуках. На месте ударов возникли пожары. Для ликвидации последствий были задействованы спасатели ГСЧС и все службы.