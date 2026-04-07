Холод возвращается: в Украине прогнозируют дождь, мокрый снег и ночные заморозки

В ближайшие дни в Украине сохранится прохладная дождливая погода, местами прогнозируют мокрый снег и ночные заморозки до -3°

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

8-10 апреля по всей стране пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

днем 1-8° тепла, ночью на поверхности почвы и в северо-восточных областях заморозки 0-3°. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с. 9-10 апреля: днем 1-8° тепла, ночью 0-3° заморозков по всей стране, в западных, восточных областях, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Метеорологи призывают водителей и пешеходов быть осторожными из-за скользких дорог и возможных заморозков ночью.

Напомним, 19 марта в Карпатах на горе Пип Иван падал снег, а температура воздуха опустилась до -8°С.