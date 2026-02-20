11:58  20 февраля
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
08:24  20 февраля
Бил ногами в голову и снимал на видео: на Днепропетровщине подросток избил бездомного
08:12  20 февраля
В Ивано-Франковской области накрыли нелегальную АЗС
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2026, 09:03

В Киеве задержали военного в СОЧ, который с ножом напал на двух прохожих

20 февраля 2026, 09:03
Читайте також українською мовою
Фото: полиция
Читайте також
українською мовою

Полицейские заключили под стражу мужчину, который за один вечер устроил две кровавые расправы в Святошинском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина, который находится в СОЧ, был пьян. Сначала он спровоцировал на улице конфликт с 28-летним киевлянином. Во время ссоры фигурант ударил мужчину ножом в шею и скрылся. Потерпевшего госпитализировали в критическом состоянии.

В Киеве задержан военный в СЗЧ, с ножом напавший на двух прохожих

В тот же вечер на соседней улице фигурант подошел к 56-летней женщине и попросил провести ее домой. У подъезда он начал настаивать на ночлеге в ее квартире. Получив отказ, мужчина достал нож и порезал лицо женщине.

В Киеве задержали дезертира, едва не убившего двух человек за вечер

Полицейские задержали 26-летнего нападающего. Ему объявили подозрение по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений).

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Киеве задержали военного в СЗЧ, который едва не убил двух человек за вечер

Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СОЧ, подорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев задержание происшествия нападение военный СОЧ ножевое ранение
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
В Николаевской области взорвали остатки российской крылатой ракеты Х-101
20 февраля 2026, 12:23
В Харькове мужчина сменил пол и через суд добился исключения из военного учета
20 февраля 2026, 11:58
Во Львове ночью произошел пожар в девятиэтажке: огнеборцы спасли жителей
20 февраля 2026, 11:52
Россияне атаковали Запорожский район: разрушены и повреждены дома, есть пострадавший
20 февраля 2026, 11:36
СБУ проводит обыски в городском совете на Львовщине
20 февраля 2026, 11:22
РФ атаковала нефтегазовый объект на Полтавщине: есть разрушения, возник пожар
20 февраля 2026, 11:07
До $100 тысяч за человека: российские спецслужбы готовили резонансные убийства в Украине
20 февраля 2026, 10:50
На Черкасщине задержали разыскиваемого мужчину, который напал на полицейского и ударил врача
20 февраля 2026, 10:31
На Львовщине столкнулись легковушка и фура: травмированы четыре человека
20 февраля 2026, 10:14
Удар по критической инфраструктуре Запорожья: были обесточены более 40 тысяч абонентов
20 февраля 2026, 09:52
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Николай Княжицкий
Остап Дроздов
Виктор Шлинчак
Все блоги »