Фото: полиция

Полицейские заключили под стражу мужчину, который за один вечер устроил две кровавые расправы в Святошинском районе столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Мужчина, который находится в СОЧ, был пьян. Сначала он спровоцировал на улице конфликт с 28-летним киевлянином. Во время ссоры фигурант ударил мужчину ножом в шею и скрылся. Потерпевшего госпитализировали в критическом состоянии.

В тот же вечер на соседней улице фигурант подошел к 56-летней женщине и попросил провести ее домой. У подъезда он начал настаивать на ночлеге в ее квартире. Получив отказ, мужчина достал нож и порезал лицо женщине.

Полицейские задержали 26-летнего нападающего. Ему объявили подозрение по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений).

Суд избрал фигуранту меру пресечения – содержание под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве полицейские объявили о подозрении военному в СОЧ, подорвавшему гранату в квартире на Оболони, в результате чего один мужчина погиб и еще один получил ранения.