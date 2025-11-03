16:48  03 ноября
03 ноября 2025, 20:09

Сербские силовики задержали во время протестов 37 человек: какая причина

03 ноября 2025, 20:09
В Сербии во время антиправительственных протестов в Белграде и Новом Саде правоохранители задержали 37 человек

Об этом сообщает агентство Reuters, передает RegioNews.

Митинги состоялись 1 ноября — в день годовщины трагедии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, где из-за обрушения крыши погибли 16 человек.

В Белграде протестующие собрались возле парламента в поддержку Дианы Хрки, матери одного из погибших, объявившей голодовку. Женщину со сторонниками удерживали за ограждением, отделявшим их от лагеря сторонников президента Александера Вучича, которые с марта блокировали бульвар перед парламентом.

Сотни протестующих столкнулись со сторонниками Вучича. Полиция применила силу, когда в толпе начали бросать файеры, после чего задержали 37 участников протестов.

Протесты в Сербии продолжаются уже более полугода. Их поводом стала гибель 16 человек в результате обвала крыши отремонтированного вокзала в Новом Саде в ноябре 2024 года.

28 января 2025 премьер-министр Милош Вучевич объявил об отставке на фоне массовых студенческих протестов, сообщал телеканал N1.

Оппозиция, студенты и общественные организации обвиняют президента Александера Вучича в коррупции, связях с организованной преступностью, насилии против оппонентов и ограничении свободы медиа.

Участники протестов требуют досрочных выборов, а также отставки министра внутренних дел Ивицы Дачича после недавнего насилия на акциях.

Между тем, сторонники президента проводят контрдемонстрации, что, по данным СМИ, повышает риск эскалации насилия в стране.

