Сербські силовики затримали під час протестів 37 людей: яка причина
У Сербії під час антиурядових протестів у Белграді та Новому Саді правоохоронці затримали 37 людей
Про це повідомляє агентство Reuters, передає RegioNews.
Мітинги відбулися 1 листопада — у день річниці трагедії на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, де через обвал даху загинуло 16 людей.
У Белграді протестувальники зібралися біля парламенту на підтримку Діяни Хрки, матері одного із загиблих, яка оголосила голодування. Жінку з прихильниками утримували за огорожею, що відділяла їх від табору прибічників президента Александера Вучича, які з березня блокували бульвар перед парламентом.
Сотні протестувальників зіткнулися з прихильниками Вучича. Поліція застосувала силу, коли в натовпі почали кидати фаєри, — після чого затримали 37 учасників протестів.
Протести в Сербії тривають уже понад пів року. Їхнім приводом стала загибель 16 людей унаслідок обвалу даху відремонтованого вокзалу в Новому Саді в листопаді 2024 року.
28 січня 2025 року прем’єр-міністр Мілош Вучевич оголосив про відставку на тлі масових студентських протестів, повідомляв телеканал N1.
Опозиція, студенти та громадські організації звинувачують президента Александера Вучича у корупції, зв’язках з організованою злочинністю, насильстві проти опонентів і обмеженні свободи медіа.
Учасники протестів вимагають дострокових виборів, а також відставки міністра внутрішніх справ Івіци Дачича після нещодавнього насильства на акціях.
Тим часом прихильники президента проводять контрдемонстрації, що, за даними ЗМІ, підвищує ризик ескалації насильства в країні.