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Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

С сентября 2025 г. в Чехии прекращают финансирование украиноязычных ассистентов для украинских школьников. Раньше эти ассистенты помогали учащимся адаптироваться. Это повлияет на 190 школ, которые потеряют ресурс поддержки для детей из недавно переехавших в страну семей.

Последние несколько лет чешское правительство выделяло около 89 миллионов чешских крон для обеспечения помощи украинским ученикам, в том числе в школах, где более 10% детей имеют статус временной защиты. Однако с начала нового учебного года средства не будут выделяться.

Отмечается, что финансирование будет направлено на базовые нужды непедагогического персонала. Что касается поддержки школьников из Украины, то останется только возможность языковых курсов.

Напомним, ранее в МОН анонсировали программу украиноведческого компонента. Это программа для детей, живущих за границей. Благодаря этому они смогут получать и украинское образование, но при этом снизить нагрузку через обучение в двух школах.