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Українські школярі, які переїхали до Чехії, зіткнуться з нововведеннями. Уряд припиняє фінансувати важливу програму для іноземців

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

З вересня 2025 року в Чехії припиняють фінансування україномовних асистентів для українських школярів. Раніше ці асистенти допомагали учням адаптуватися. Це вплине на 190 шкіл, які втратять ресурс підтримки для дітей з родин, які нещодавно переїхали до країни.

Останні кілька років чеський уряд виділяв близько 89 мільйонів чеських крон для забезпечення допомоги українським учням, зокрема у тих школах, де понад 10% дітей мають статус тимчасового захисту. Однак із початку нового навчального року кошти не виділятимуться.

Зазначається, що фінансування спрямують на базові потреби непедагогічного персоналу. Що стосується підтримки школярів з України, то залишиться лише можливість мовних курсів.

Нагадаємо, раніше у МОН анонсували програму українознавчого компонента. Це програма для дітей, які живуть за кордоном. Завдяки цьому вони зможуть здобувати й українську освіту, але при цьому зменшити навантаження через навчання у двох школах.