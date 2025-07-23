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Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация, передает RegioNews.

В рамках проекта "Усиление инклюзивного образования для детей с особыми образовательными потребностями в Харьковской области", реализуемого совместно с ЮНИСЕФ и ХНПУ имени Г.Г. С. Сковороды в регионе удалось модернизировать образовательную инфраструктуру, подготовить кадры и значительно расширить доступ к коррекционным услугам.

В 2023 году Харьковская ОВА провела основательный анализ потребностей детей с особыми образовательными потребностями. Это позволило определить ключевые направления развития: подготовку и переподготовку специалистов, техническое переоснащение инклюзивных учреждений, а также улучшение доступа к услугам для детей, которые их ранее не получали. В рамках партнерского проекта была обновлена областная программа "Образование несокрушимой Харьковщины".

Уже в 2024 году 314 педагогов из 20-ти громад прошли курсы повышения квалификации. В первой половине 2025 года еще 102 учителя из 18 громад присоединились к обучению. С сентября начнут обучение еще 191 педагог из 33 территориальных громад. Общие затраты на эти меры составили 319 тыс. грн из областного бюджета, а еще 400 тыс. грн предоставило ЮНИСЕФ.

Отдельный акцент сделан на подготовке специалистов по специальному образованию. В 2024 году магистерские программы овладевают 140 слушателями из 23 громад, в 2025-м ожидается еще 140 абитуриентов. Общее финансирование этого направления – более 2,4 млн грн за два года.

Благодаря поддержке ЮНИСЕФ 254 ребенка в 2024 году впервые получили коррекционные услуги (проведено 5271 занятие). В 2025 году количество таких детей возросло до 474, а количество занятий – до 9 947. Кроме того, оборудование на сумму почти 10 млн грн было направлено на модернизацию инклюзивно-ресурсных центров, детсадов и школ.

В результате системного сотрудничества международных партнеров и областных властей, в 43 громадах Харьковщины в ближайшее время будет полностью закрыта потребность в специалистах, оказывающих коррекционные услуги. Это делает регион уникальным примером всей Украины в реализации безбарьерного и качественного инклюзивного образования.

Напомним, Харьковщина – лидер в Украине по системному подходу к инклюзивному образованию.