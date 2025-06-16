Фото: Glasul Nordului

В Румынии произошло ДТП с микроавтобусом. Известно, что в салоне было 17 пассажиров из Украины

Об этом сообщает Glasul Nordului, передает RegioNews.

Авария произошла в населенном пункте Вакулешты уезда Ботошаны (Румыния). Там микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем. Известно, что в микроавтобусе находились 17 пассажиров из Черновицкой области.

Пассажирка легкового автомобиля, сидевшая на переднем сидении, была заблокирована в салоне Спасатели освободили ее, а медики госпитализировали.

Что касается пассажиров микроавтобуса, то все они вышли самостоятельно из транспорта. Медики осмотрели их. Девять из них отправили в больницы на обследование. Еще трое — в больницу скорой помощи уезда Ботошаны, остальных шестерых — в городскую больницу Дорохоя.

Предварительно причиной аварии стало то, что водитель легкового автомобиля заснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Напомним, ранее на трассе A81 между Ренном и Ле-Маном, в коммуне Дегре (Франция) произошла авария с автобусом, в котором находились пассажиры из Украины. Известно, что в результате ДТП погибли четыре человека, трое из которых являются гражданами Украины.