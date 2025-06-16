Фото: Glasul Nordului

У Румунії сталась ДТП з мікроавтобусом. Відомо, що в салоні були 17 пасажирів з України

Про це повідомляє Glasul Nordului, передає RegioNews.

Аварія сталась у населеному пункті Вакулешти повіту Ботошани (Румунія). Там мікроавтобус зіткнувся з легковим автомобілем. Відомо, що в мікроавтобусі знаходилось 17 пасажирів з Чернівецької області.

Пасажирка легкового авто, яка сиділа на передньому сидінні, була заблокована в салоні. Рятувальники визволили її, а медики госпіталізували.

Що стосується пасажирів мікроавтобуса, то всі вони самостійно вийшли з транспорту. Медики оглянули їх. Дев'ятьох з них відправили до лікарень на обстеження. Ще трьох — до лікарні швидкої допомоги повіту Ботошани, інших шістьох — до міської лікарні Дорохоя.

Попередньо, причиною аварії стало те, що водій легкового автомобіля заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Нагадаємо, раніше на трасі A81 між Ренном і Ле-Маном, в комуні Дегре (Франція) сталась аварія з автобусом, в якому були пасажири з України. Відомо, що внаслідок ДТП загинуло чотири людини, троє з яких є громадянами України.