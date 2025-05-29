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В Германии за украинским военным следили мужчины. Теперь немецкая прокуратура подозревает их в шпионаже в пользу РФ

Об этом сообщает Tagesschau, передает RegioNews.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение трем мужчинам. Их подозревают в шпионаже в пользу РФ. Оказалось, что человеком, за которым они шпионили, оказался украинский военный.

По данным следствия, в начале мая прошлого года гражданин Армении получил задание следить за мужчиной в Германии. Этот мужчина раньше в составе ВСУ. К "работе" шпион привлек еще двух человек: одного украинца и россиянина.

19 июня они планировали встретиться в центре Франкфурта, чтобы идентифицировать ветерана и собрать больше информации о нем. Однако украинский военный там не появился, а обратился к правоохранителям. Впоследствии всех троих шпионов задержали.

Представители немецкой прокуратуры убеждены, что эта операция могла быть частью подготовки покушения на ветерана, а также новых шпионских "задач" в Германии.

Напомним, ранее в Чехии убили ветерана ВСУ. Сообщалось, что он стал свидетелем конфликта между молодой парой и решил вмешаться, чтобы защитить девушку. Однако один из участников ссоры ударил его тяжелым предметом по голове.