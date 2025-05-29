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У Німеччині за українським військовим стежили чоловіки. Тепер німецька прокуратура підозрює їх у шпигунстві на користь РФ

Про це повідомляє Tagesschau, передає RegioNews.

Федеральна прокуратура Німеччини висунула звинувачення трьом чоловікам. Їх підозрюють у шпигунстві на користь РФ. Виявилось, що людиною, за якою вони шпигували, виявився український військовий.

За даними слідства, на початку травня минулого року громадянин Вірменії отримав завдання стежити за чоловіком у Німеччині. Цей чоловік раніше у складі ЗСУ. До "роботи" шпигун залучив ще двох осіб: одного українця та росіянина.

19 червня вони планували зустрітися в центрі Франкфурта, щоб ідентифікувати ветерана та зібрати більше інформації про нього. Проте український військовий не з'явився там, а звернувся до правоохоронців. Згодом всіх трьох шпіонів затримали.

Представники німецької прокуратури переконані, що ця операція могла бути частиною підготовки замаху на ветерана, а також нових шпигунський "завдань" у Німеччині.

Нагадаємо, раніше у Чехії вбили ветерана ЗСУ. Повідомлялось, що він став свідком конфлікту між молодою парою та вирішив втрутитися, щоб захистити дівчину. Проте один з учасників сварки вдарив його важким предметом по голові.