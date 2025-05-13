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13 мая 2025, 04:20

Чтобы не женился на другой: девушка отрезала безымянный палец парня и хранила его в холодильнике

13 мая 2025, 04:20
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Иллюстративное фото
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В сети активно обсуждается скандал. Девушка избила парня, отрезала его палец и не признает вину

Об этом сообщает South China Morning Post, передает RegioNews.

В Японии произошел скандал. Известная 23-летняя космплеерша Саки Сато отрезала своему парню безымянный палец на левой руке. Таким образом, она хотела убедиться, что он не женится на другой женщине. Это произошло в прошлом году, но получило огласку только сейчас, после того, как в начале года 21-летний потерпевший обратился в полицию.

По словам парня, он поругался с девушкой. Когда правоохранители приехали, у него были видимые телесные повреждения. Также в холодильнике была найдена банка с алкоголем, в которой девушка хранила его отрезанный палец.

Парень познакомился с ней, когда он находился в старших классах школы. Тогда он влюбился в нее. Однако она сразу была властной: девушка требовала, чтобы он просил у нее разрешение на пользование деньгами и телефоном, потому что она "любит послушных".

Потерпевший долго терпел насилие. По его словам, девушка была слишком красива, чтобы он ее покинул. Сейчас она обвиняется в трех эпизодах насилия. Сама Саки Сато не признает вину и говорит, что парень сам отрезал палец.

Напомним, что в Черкасской области женщина ударила мужчину ножом. Причиной оказалось, что ему не понравился ее салат.

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