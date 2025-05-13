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Про це повідомляє South China Morning Post, передає RegioNews.

У Японії стався скандал. Відома 23-річна космплеєрка Сакі Сато відрізала своєму хлопцеву безіменний палець на лівій руці. Таким чином вона хотіла переконатися, що він не одружиться з іншою жінкою. Це сталось минулого року, але набуло розголосу лише зараз, після того, як на початку року 21-річний потерпілий звернувся до поліції.

За словами хлопця, він посварився з дівчиною. Коли правоохоронці приїхали, він мав видимі тілесні ушкодження. Також у холодильнику знайшли банку з алкоголем, в якій дівчина зберігала його відрізаний палець.

Хлопець познайомився з нею, коли він був у старших класах школи. Тоді він закохався в неї. Проте вона одразу була доволі владною: дівчина вимагала, щоб він просив у неї дозвіл на користування грошима та телефоном, бо вона "любить слухняних".

Потерпілий довго терпів насильство. За його словами, дівчина була надто красива, щоб він її покинув. Зараз її обвинувачують в трьох епізодах насильства. Сама Сакі Сато не визнає провину і каже, що хлопець сам відрізав собі палець.

Нагадаємо, що на Черкащині жінка вдарила чоловіка ножем. Причиною виявилось те, що йому не сподобався її салат.