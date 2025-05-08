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08 мая 2025, 23:55

РФ мобилизовала в "Юнармию" 1,8 миллиона детей: среди них есть украинцы

08 мая 2025, 23:55
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Фото из открытых источников
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Кремль мобилизовал в "Юнармию" почти два миллиона детей. Там их учат собирать автоматы и ненавидеть Европу

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

По словам основателя Save Ukraine Николая Кулебы, в милитарный центр "Юнармия" РФ мобилизовала 1,8 миллиона детей. Известно, что в их числе сотни тысяч украинцев. Там детей учат собирать автоматы, маршировать. В частности, есть пропаганда, что нужно ненавидеть Европу и Украину.

"Это больше, чем численность армий в 42 ведущих странах мира. Больше, чем в ЕС. Больше - только в Китае. Вместе с армией РФ - это 4,1 миллиона человек, которых Путин готовит к новой большой войне", - говорит Николай Кулеба. Он также добавил, что на временно оккупированных территориях и РФ остается еще 1,6 миллиона украинских детей.

Справка. "Юнармия" – это "детско-юношеское военно-патриотическое движение" под патронажем Минобороны РФ. После 2014 года он начал действовать также в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Украинские разведчики говорили, что недостаток живой силы для пополнения рядов оккупационной армии руководство Москвы рассматривает возможность привлекать к боевым действиям 17-18-летних членов "Юнармии".

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