фото: из открытых источников

Российская армия использует временно оккупированный Крым как площадку для запуска ракет, в частности "Искандер-М", позволяющую сократить политное время ракет и усложняет реакцию украинской ПВО

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

По его словам, баллистические ракеты и тактические ракетные комплексы перемещаются по территории Крыма, что усложняет их обнаружение, поскольку платформы остаются мобильными. Пока полуостров находится под оккупацией, он и дальше будет использоваться Россией для ракетных атак.

Кроме "Искандеров", враг также периодически применяет из Крыма ракеты "Оникс" – в частности, из противокорабельных комплексов "Бастион". В этом году уже зафиксирован один подобный запуск.

"С аэродромов в Крыму периодически используется тактическая авиация для нанесения ударов. В воздушном пространстве над акваторией Черного моря они чувствуют себя достаточно безопасно. Их разведывательная авиация и дроны подлетают к нашему берегу, мы их уничтожаем", – добавил Плетенчук.

Напомним, в ночь на 1 мая россияне атаковали Украину 5 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма, 170 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами. Силы ПВО сбили 74 дронов.