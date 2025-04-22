Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 22 апреля

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Украинские защитники за сутки ликвидировали 1130 российских захватчиков, а также уничтожили 4 танка, 26 артсистем, 1 средство ПВО и 118 беспилотников противника

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе уточнили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Речь об личном составе, боевых бронированных машинах (ББМ), артиллерийских системах и РСЗО.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляет более 934 тысяч солдат.

Напомним, воины-пограничники "Стальной Границы" обнаружили и уничтожили две враждебные позиции на Сумском направлении. Опорные пункты окупантов поразили FPV-дронами.