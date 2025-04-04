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04 апреля 2025, 05:10

Украина решила проблему нехватки военных - генерал НАТО Каволи

04 апреля 2025, 05:10
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Фото: YouTube
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По мнению генерала НАТО, у Украины уже нет проблемы с живой силой на фронте. Он заявил, что наше государство увеличило резерв людей для мобилизации

Об этом главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи сказал во время слушаний в комитете Сената США, передает RegioNews.

По его словам, украинцы заняли сильнейшие оборонные позиции. По его словам, если прошлой осенью у Украины были острые проблемы с живой силой, то сейчас, похоже, этот вопрос был решен.

Генерал НАТО отметил, что Украина увеличила резерв людей, доступных для мобилизации. Это касается и тех, кто доступен для добровольной службы (вероятно, речь идет о программе для мужчин до 25 лет). Также, по его словам, военному командованию удалось эффективно вывести людей из штабов на передовую.

Напомним, в начале года Министерство обороны Украины также сообщало, что женщины стали чаще идти в армию. Отмечалось, что наибольшим спросом пользуются должности операторов БПЛА, водителей и стрелковые специальности.

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