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04 квітня 2025, 05:10

Україна вирішила проблему нестачі військових - генерал НАТО Каволі

04 квітня 2025, 05:10
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Фото: YouTube
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На думку генерала НАТО, в Україні вже немає проблеми з живою силою на фронті. Він заявив, що наша держава збільшила резерв людей для мобілізації

Про це головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі сказав під час час слухань у комітеті Сенату США, передає RegioNews.

За його словами, українці зайняли дуже сильні оборонні позиції. За його словами, якщо минулої осені Україна мала гострі проблеми з живою силою, то зараз, схоже, це питання було вирішено.

Генерал НАТО зауважив, що Україна збільшила резерв людей, доступних для мобілізації. Це ж стосується і тих, хто доступний для добровільної служби (ймовірно, йдеться про програму для чоловіків до 25 років). Також, за його словами, військовому командуванню вдалося ефективно вивести людей зі штабів на передову.

Нагадаємо, на початку року Міністерство оборони України також повідомляло, що жінки стали частіше йти до армії. Зазначалось, що найбільший попит мають посади операторів БПЛА, водіїв та стрілецькі спеціальності.

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