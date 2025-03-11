В Венгрии недовольны атакой Украины по нефтепроводу "Дружба"

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Поставки нефти в Венгрию прекратились после удара украинских БПЛА по нефтепроводу «Дружба» в РФ. Власти страны призвали стороны сесть за стол переговоров

Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Reuters, передает RegioNews.

По его словам, из-за атаки беспилотника минувшей ночью пришлось приостановить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию.

Глава венгерского МИД добавил, что уже провел разговор с российской стороной по этому поводу.

Также Сийярто призвал Украину не атаковать энергетическую инфраструктуру.

"Мир нужен как можно быстрее, потому что чем быстрее наступит мир, тем быстрее прекратятся эти атаки, и тем быстрее мы сможем сделать энергетическую инфраструктуру, которая следует в Венгрию, полностью безопасной", - заявил он.

Напомним, Венгрия импортирует большую часть сырой нефти через нефтепровод "Дружба".

Как сообщалось, Украина запретила ввоз некоторых товаров из Венгрии.