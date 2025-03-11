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11 марта 2025, 05:15

После приостановки помощи Украине: Великобритания хочет создать новую группу разведки без США

11 марта 2025, 05:15
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Иллюстративное фото
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То, что Дональд Трамп приостановил военную помощь для Украины, а в частности – разведывательную, остро восприняли другие страны-союзники. Теперь британцы планируют создавать новую группу обмена данными, но уже в обход американцам.

Об этом сообщает Daily Mail, передает RegioNews.

В издании отметили, что решение президента США Дональда Трампа "запретить союзникам, в том числе Великобритании, передавать Украине американские секретные материалы, которые могли бы принести пользу восточноевропейской стране, вызвало призывы к созданию вышедшей из альянса группы".

Трамп использовал полномочия в рамках альянса "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия). Поэтому Великобритания предлагает создать новую группу для обмена данными. Однако, это уже будет группа без США.

"Речь идет не о выходе из "Пяти глаз", а о создании новой "Четырехглазой" группы внутри нее - без Америки", - сказал инсайдер журналистов.

Напомним, ранее премьер-министр Британии Стармер говорил о том, что Британия будет играть "ведущую роль" в обеспечении мира в Украине. В частности – солдатами на земле и самолетами в воздухе. Стармер добавил, что Великобритания должна возглавлять этот процесс, но при этом важна и поддержка США.

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