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11 березня 2025, 17:56

В Угорщині незадоволені атакою України по нафтопроводу "Дружба"

11 березня 2025, 17:56
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фото: ілюстративне
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Постачання нафти до Угорщини припинилося після удару українських БПЛА по нафтопроводу «Дружба» у РФ. Влада країни закликала сторони сісти за стіл переговорів

Про це у вівторок заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Reuters, передає RegioNews.

За його словами, через атаку безпілотника минулої ночі довелося призупинити постачання нафти нафтопроводом "Дружба" до Угорщини.

Глава угорського МЗС додав, що уже провів розмову з російською стороною з цього приводу.

Також Сійярто закликав Україну не атакувати енергетичну інфраструктуру.

"Мир потрібен якнайшвидше, тому що чим швидше настане мир, тим швидше припиняться ці атаки, і тим швидше ми зможемо зробити енергетичну інфраструктуру, що прямує до Угорщини, повністю безпечною", - заявив він.

Нагадаємо, Угорщина імпортує велику частину сирої нафти через нафтопровід "Дружба".

Як повідомлялось, Україна заборонила ввезення деяких товарів із Угорщини.

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