У Зеленского заявили, что прекращение огня еще никогда не было таким близким

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Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что для достижения мира необходимы гарантии безопасности, ужесточение санкций и контроль над российскими замороженными активами.

Об этом написал глава Офиса Президента Андрей Ермак в колонке The Guardian, передает RegioNews.

По мнению Ермака, прекращение огня в Украине не будет достигнуто только дипломатическим путем. Кроме того, для устоявшегося мира Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, союзники должны расширить санкции против России и взять под контроль замороженные активы страны-агрессорки.

Сейчас, когда я нахожусь в Джидде, Саудовская Аравия, прекращение огня в трехлетней войне, которую российская федерация ведет против моей страны, кажется, еще никогда не было таким близким. Недавние переговоры между Украиной и ее партнерами породили большую надежду, что украинский народ очень скоро вернется к мирной жизни, - заявил Ермак.

Как известно, делегации Украины и США начали встречу в Джидде.

Напомним, большинство украинцев считают, что целью России является уничтожение Украины. Об этом свидетельствуют данные о недавнем опросе.