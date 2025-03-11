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11 марта 2025, 14:34

В США исключили возвращение Украины к границам 2014 и даже в 2022 году

11 марта 2025, 14:34
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фото: иллюстративное
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Команда Дональда Трампа категорически исключает возможность возвращения Украины к границам не только в 2014-м, но даже в 2022 году

Как передает RegioNews, об этом пишет Sky News.

По словам корреспондента в Джидде, США сегодня на переговорах хотят увидеть, на какие уступки готов пойти Киев.

"Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но мы надеемся, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, какова форма прекращения огня", - говорится в сообщении.

При этом американские чиновники заявили, что "не хотят слышать" о каких-либо просьбах Украины вернуть границы страны на позиции 2014 года (к аннексии Крыма Россией) или 2022 году (до полномасштабного вторжения).

Напомним, в команде Зеленского заявили, что прекращение огня еще никогда не было таким близким.

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