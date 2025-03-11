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11 марта 2025, 14:55

Трамп хочет победы РФ в войне против Украины - СМИ

11 марта 2025, 14:55
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Иллюстративное фото
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Аналитики заметили, что риторика американского президента стала сильно изменяться. Если раньше он делал акцент на завершении войны, которая "не должна была начаться", то теперь его заявления имеют другой "тон"

Об этом сообщает The Atlantic, передает RegioNews.

Журналисты издания проанализировали последние заявления Дональда Трампа. Президент США уже намекал на возможную отмену временной защиты для украинских беженцев в США. Также он говорил, что не поддерживает усиление противовоздушной обороны Украины и говорил, что Украина должна будет идти на уступки.

Аналитики подчеркнули, что ранее Дональд Трамп делал упор на том, что он просто хочет завершить войну. Однако теперь, по мнению экспертов, становится очевидным, что его истинная цель – это победа РФ. Основой новой политики Трампа стала риторика "хорошая Россия, плохая Украина". Все чаще Трамп говорит о необходимости Киева "понести еще большие потери, чтобы прекратить войну на условиях Москвы".

Журналисты The Atlantic делают такой вывод: позиция президента США Дональда Трампа уже не является нейтральной. Если такая риторика становится более популярной среди его поклонников, то можно предполагать, что это будет официально закреплено в его будущей политике.

Следует отметить, что последние заявления Дональда Трампа очень резкие. Он говорил о том, что и Украина, и РФ "не имеют карт для переговоров". Хотя раньше в этом он обвинял только Киев.

При этом на вопрос журналистов о том, устраивает ли его то, что Украина без американской помощи может не выжить, он говорил: "Украина может не выжить в любом случае".

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