Одна из стран ЕС заработала в два раза больше на украинских беженцах, чем потратила

фото: shutterstock.com

Министерство труда и социальной политики Чешской Республики сообщило, что за время полномасштабной российско-украинской войны доходы казны в 2 раза превысили расходы на гуманитарную помощь беженцам из Украины

Об этом говорится на сайте министерства, передает RegioNews.

"За три года войны в Украине, развязанной Россией, доходы чешского бюджета от лиц с временной защитой вдвое превысили общие расходы на гуманитарную помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество участвующих в рынке труда беженцев растет в течение длительного времени.

Структура занятости по профессиям практически не изменилась до сих пор большинство лиц с временной защитой работают на низкоквалифицированных работах – в строительстве и обрабатывающей промышленности.

Чехия приняла на временную защиту в связи с российской агрессией в Украине около 400 тысяч человек. По состоянию на 2025 год гуманитарную помощь получают 92 тысяч человек.

Напомним, в столице Чехии произошел скандал: водитель трамвая набросился с кулаками на украинцев с ребёнком.