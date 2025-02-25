30-летний украинец погиб в Польше при загадочных обстоятельствах

фото: Associated Press

В Польше трагически погиб молодой человек. По неофициальным данным, им оказался 30-летний гражданин Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на wprost.pl.

Трагедия произошла в Кракове в понедельник, 24 февраля. Около 11 часов. правоохранители получили уведомление о том, что с восьмого этажа здания мэрии выпал мужчина.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, прокурор и медики. К сожалению, спасти мужчину не удалось.

Впоследствии появилась информация о том, что погибший - украинец ему примерно 30 лет. Причины трагедии пока неизвестны.

Напомним, недавний опрос показал, что большинство поляков хотят скорейшего завершения войны в Украине. Скорейшего мира хотят 57% поляков.