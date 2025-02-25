30-річний українець загинув у Польщі за загадкових обставин

фото: Associated Press

У Польщі трагічно загинув молодий чоловік. За неофіційними даними, ним виявився 30-річний громадянин України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на wprost.pl.

Трагедія сталась в Кракові у понеділок, 24 лютого. Близько 11 год. правоохоронці отримали повідомлення про те, що з восьмого поверху будівлі мерії випав чоловік.

На місце події прибули співробітники поліції, прокурор та медики. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.

Згодом з’явилася інформація про те, що загиблий - українець, йому приблизно 30 років. Причини трагедії поки невідомі.

Нагадаємо, нещодавнє опитування показало, що більшість поляків хочуть швидкого завершення війни в Україні. Якнайшвидшого миру хочуть 57% поляків.