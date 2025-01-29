Хорватия анонсировала новый пакет военной помощи для Украины

фото: t.me/Denys_Smyhal

Хорватия ведет подготовку к выделению 12-го пакета военно-технической помощи Украине. Его должны утвердить завтра

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции со своим хорватским коллегой Андреем Пленковичем, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

"Благодарю премьер-министра Пленковича за анонсирование завтрашнего решения. Надеюсь, оно будет принято и 12 пакет Украина получит. Благодарны за подготовку этого пакета, которая сейчас крайне важна на поле боя", – сказал Шмигаль.

Он также поблагодарил Хорватию за военную помощь и содействие в введении новых санкций против Российской Федерации.

"Санкции остаются инструментом номер один для ослабления агрессора. Договорились изучить возможности создания совместной украинско-хорватской рабочей группы, которая будет отслеживать противоправную деятельность российского "теневого флота"", – отметил Шмигаль.

Напомним, украинская сторона в скором времени начнет консультации с американскими партнерами по возобновлению финансирования USAID.