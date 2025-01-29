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29 січня 2025, 16:34

Хорватія анонсувала новий пакет військової допомоги для України

29 січня 2025, 16:34
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фото: t.me/Denys_Smyhal
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Хорватія веде підготовку до виділення 12-го пакету військово-технічної допомоги Україні. Його мають затвердити завтра

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час прес-конференції зі своїм хорватським колегою Андреєм Пленковичем, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

"Дякую прем'єр-міністру Пленковичу за анонсування завтрашнього рішення. Сподіваюсь, воно буде прийнято і 12 пакет Україна отримає. Вдячні за підготовки цього пакета, яка зараз вкрай важлива на полі бою", – сказав Шмигаль.

Він також подякував Хорватії за військову допомогу та сприяння у введенні нових санкцій проти Російської Федерації.

"Санкції залишаються інструментом номер один для послаблення агресора. Домовились вивчити можливості створення спільної українсько-хорватської робочої групи, яка відстежуватиме протиправну діяльність російського "тіньового флоту", – зауважив Шмигаль.

Нагадаємо, українська сторона незабаром розпочне консультації із американськими партнерами щодо відновлення фінансування USAID.

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