Польша отказалась от выборов президента из-за коронавируса

Партия власти настаивает на голосовании по почте

Фото: Facebook Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Партия власти настаивает на голосовании по почте

Правящая партия Польши “Право и Справедливость” не смогла договориться с оппозицией о том, как проводить выборы в условиях пандемии COVID-19.

Об этом сказано в совместном заявлении коалиции, передает RegioNews.

Представители "Права и Справедливости” предлагали не отказываться от голосования, а перевести его в заочный формат. То есть граждане должны бы были вложить свои бюллетени в почтовые ящики. Оппозиция же заявила, что такие выборы создадут многочисленные возможности для злоупотреблений, а обеспечить тайну голосования будет невозможно. Ряд политиков призвал к бойкоту.

Тревогу по поводу проведения выборов в Польше озвучивали также и в Еврокомиссии, поскольку заочные выборы не будут соответствовать международным стандартам . В Брюсселе напомнили, что Совет Европы рекомендовал всем странам-членам воздержаться от изменений в избирательной системе на период пандемии.

Законопроект о выборах по почте поддержали в Сейме (нижней палате парламента), но Сенат его отклонил. В верхней палате призвали правительство ввести режим чрезвычайного положения, что станет достаточным основанием для переноса выборов. Действия оппозиции правящая партия назвала неготовностью к конструктиву.

Впрочем, "Право и Справедливость” все еще имеет шансы настоять на своем сценарии. В партию входит более половины депутатов сейма, а этого достаточно, чтобы отклонить решение Сената. Собственно, сейчас в "ПиС” не намерены отказываться от заочных выборов. Здесь утверждают, что, после того, как Верховный суд аннулирует назначенное на 10 мая голосование, Сейм объявит дату новых выборов. И их власть тоже предлагает провести по почте.

Напомним, ранее Совет Евросоюза призвал страны-участницы усилить сотрудничество во время пандемии коронавируса.