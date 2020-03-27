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27 марта 2020, 13:55 11

Премьер Британии и лидер группы Rammstein подцепили коронавирус

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27 марта 2020, 13:55 11
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится на самоизоляции, а рокер Тилль Линдеманн - в реанимации
Фото: gazeta.ru
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон находится на самоизоляции, а рокер Тилль Линдеманн - в реанимации

Как передает RegioNews, о британском премьере сообщает ВВС со ссылкой на его резиденцию.

"Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Как отмечается, премьер Великобритании прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии, профессора Криса Уитти. У Джонсона легкие симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра.

Также Джонсон по-прежнему будет отвечать за урегулирование кризиса, связанного с коронавирусом.

В свою очередь издание Bild пишет, что коронавирус COVID-19 обнаружили и немецкого рок-музыканта, лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна.

По данным издания, он госпитализирован в отделение интенсивной терапии и реанимации берлинской больницы.

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Напомним, 25 марта в Великобритании у принца Уэльского Чарльза обнаружили коронавирусную болезнь COVID 19.


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