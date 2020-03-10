В Луганской области организатор сепаратистского "референдума" получил 7 лет тюрьмы

Новоайдарский районный суд признал жителя города Попасная виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорил к 7 годам лишения свободы

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Новоайдарский районный суд признал жителя города Попасная виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорил к 7 годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 года мужчина обеспечил проведение так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики" на 11 "избирательных участках" Попасной и Попаснянского района.

Сторона защиты не согласилась с приговором суда и подала апелляционную жалобу.

10 марта 2020 Луганский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.