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10 марта 2020, 17:29 5

В Луганской области организатор сепаратистского "референдума" получил 7 лет тюрьмы

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10 марта 2020, 17:29 5
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Новоайдарский районный суд признал жителя города Попасная виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорил к 7 годам лишения свободы
Фото: pixabay.com
Новоайдарский районный суд признал жителя города Попасная виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и приговорил к 7 годам лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

По данным следствия, в мае 2014 года мужчина обеспечил проведение так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности Луганской народной республики" на 11 "избирательных участках" Попасной и Попаснянского района.

Сторона защиты не согласилась с приговором суда и подала апелляционную жалобу.

10 марта 2020 Луганский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.


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