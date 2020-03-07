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07 марта 2020, 16:09 1

Папа Римский проведет воскресную службу в онлайн-трансляции из-за коронавируса

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07 марта 2020, 16:09 1
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Папа Римский Франциск проведет следующую воскресную службу 8 марта не на площади Святого Петра, а в формате видеотрансляции. Причиной такого шага стало распространение нового коронавируса SARS-CoV-2
Фото: Sky News
Папа Римский Франциск проведет следующую воскресную службу 8 марта не на площади Святого Петра, а в формате видеотрансляции. Причиной такого шага стало распространение нового коронавируса SARS-CoV-2

Об этом сообщает католический телеканал KTO со ссылкой на пресс-службу Святого Престола, пишет RegioNews.

Так же через видеосвязь планируют провести и общую аудиенцию Папы, запланированную на 11 марта.

Отметим, что накануне, 6 марта, Ватикан сообщил о первом случае заражения новым коронавируса на своей территории. Ранее Папа Римский Франциск также прошел тест на SARS-CoV-2, дал отрицательный результат.

По последним данным от коронавирусного заболевания Covid-2019 в мире уже выздоровели более 57 тысяч 389 человек. В то же время умер 3 тысячи 491 инфицирован.

Всего в мире количество инфицированных возросло до 102 тысяч 188 человек. Большинство случаев инфицирования, 80тысяч 651, зафиксировали на материковом Китае. Продолжает расти количество инфицированных в Южной Корее - до 6тысяч 767, Иране - до 4 тысяч 747, и Италии - 4 тысячи 636.

В Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о пяти случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.


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