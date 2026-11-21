Фото: полиция

ДТП произошло 20 ноября около 13:20 в селе Драгиня Мукачевского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На улице Центральной 22-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на встречную полосу, после чего автомобиль оказался в кювете и перевернулся.

В результате ДТП пострадали трое мужчин в возрасте 27, 30 и 35 лет, 43-летняя женщина и 14-летний парень. Всех госпитализировали.

Во время проверки водителя на состояние опьянения прибор показал 1,93 промилле алкоголя.

Полицейские задержали мужчину и поместили в изолятор временного содержания. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Напомним, вечером 20 ноября в Днепре автомобиль сбил двух подростков на переходе. От полученных травм один из ребят погиб на месте, другой скончался в больнице.