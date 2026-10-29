В Черкасской области мужчину подозревают в избиении знакомого к тяжелым травмам
В Золотоношском районе Черкасской области задержан 29-летний местный житель, подозреваемый в нанесении тяжких телесных повреждений 38-летнему знакомому. По данным полиции, конфликт между мужчинами возник во время совместного употребления алкоголя
Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .
26 октября около 16:00 в Золотоношский районный отдел полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 38-летнего мужчины с телесными повреждениями.
Потерпевшего полуобморочного обнаружила мать. Мужчина добрался домой после гостеприимства у товарища, где, по данным следствия, между ним и 29-летним местным жителем возник спор во время распития алкогольных напитков. В ходе конфликта младший мужчина нанес знакомому удары по телу.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, собравшая вещественные доказательства. Полицейские задержали 29-летнего жителя Золотоношщины в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - в умышленном тяжком телесном повреждении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.
Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.