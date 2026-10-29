В Хмельницкой области директору предприятия объявили подозрение из-за незаконной добычи торфа

Фото: Офис Генерального прокурора

На Хмельнитчине директору частного предприятия сообщили о подозрении в незаконной добыче торфа почти на 142 млн грн

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает RegioNews .

По версии следствия, 38-летний директор предприятия организовал незаконную добычу полезного ископаемого и его дальнейшую продажу.

При этом земельный участок был предназначен для ведения личного крестьянского хозяйства.

Добытый торф продавали насыпью и расфасованной в мешки. Оплату принимали как наличными, так и безналично.

В результате добычи на участке образовались шесть прудов. Экологическая инспекция оценила нанесенный государству ущерб почти в 142 млн грн. Эту сумму подтвердила экспертиза.

38-летнему директору предприятия сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения с использованием служебного положения.

По ходатайству прокуроров суд наложил арест на имущество подозреваемого. Досудебное расследование продолжается. Вину мужчины должен установить суд.

Напомним, что в Киевской области троим людям сообщили о подозрении в незаконной добыче полезного ископаемого местного значения — сапропеля.