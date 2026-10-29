В Киеве проводят проверку водителя маршрутки в связи с жалобой на оскорбления в адрес пассажирки

Фото: полиция Киева

Полиция проверяет информацию о ненадлежащем поведении водителя общественного транспорта, который, по словам пассажирки, неоднократно обижал ее через пользование льготой на проезд. Женщина — мать полицейского, погибшего на войне

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

Правоохранители узнали о конфликте между пассажиркой и перевозчиком во время мониторинга социальных сетей. Автор сообщения рассказала, что водитель каждый раз выражал недовольство ее правом на льготный проезд и, по ее словам, всячески ее оскорблял.

В полиции также сообщили, что этот водитель ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения. В частности, его упрекали в превышении разрешенной скорости, оставлении места ДТП, нарушении правил пользования ремнями безопасности и управлении маршрутным такси с техническими неисправностями.

Полицейские Шевченковского управления полиции выясняют все обстоятельства конфликта. По результатам проверки действиям водителя дадут правовую оценку.

Кроме того, правоохранители инициируют дополнительную проверку перевозчика. Она будет относиться к соблюдению лицензионных условий и других требований законодательства.

Напомним, что в Монастырище Уманского района Черкасской области полиция проверяет информацию о том, что неизвестный загрязнил грязью дом, в котором проживал погибший военнослужащий.