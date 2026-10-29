В Херсонской области учительницу подозревают в пропаганде российских образовательных стандартов

Фото: Херсонская областная прокуратура

Жительницу Херсонщины подозревают в сотрудничестве с оккупационными властями и распространении российских образовательных стандартов. По данным следствия, 37-летняя женщина добровольно стала учительницей русского языка и литературы в незаконно созданной школе

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, жительница Новопетровки начала работать в так называемой "Государственной бюджетной общеобразовательной организации Херсонской области Верхнесерогозская школа Нижнесерогозского района".

В июле 2023 года это заведение получило российскую государственную аккредитацию. Учения там организовали на русском языке по образовательным программам и стандартам государства-агрессора.

Следствие установило, что женщина проводила занятия и присоединилась к созданию видео о деятельности школы. В ролике она рассказывала о своей работе учительницы и классной руководительницы, демонстрировала учебный и воспитательный процесс. В частности, говорила о роли педагога в формировании мировоззрения детей и их "активной гражданской позиции".

Впоследствии видеозапись была опубликована на российском онлайн-сервисе.

Женщине заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - за осуществление пропаганды в учебных заведениях с целью содействия установлению и утверждению временной оккупации части территории Украины.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.