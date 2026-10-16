Жителей западной Украины просят не игнорировать тревогу 16 октября

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Россияне продолжают регулярно терроризировать украинские города обстрелами. В этот раз жителей западных регионов предупреждают о вероятной опасности

Об этом заявил городской голова Львова, передает RegioNews.

В своем сообщении Андрей Садовый заявил, что в западных областях зафиксировали российские дроны, которые могут двигаться в направлении Львовской области.

"Будьте особенно внимательны сегодня вечером. Следите за сообщениями и не игнорируйте воздушную тревогу", - призвал Садовый.

Напомним, ранее в Запорожье в результате атаки российских беспилотников три человека получили травмы. В результате ударов поврежден частный жилой дом, еще один – двухэтажный – разрушен.