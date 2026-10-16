Почти 30 атак в день: в Днепропетровской области погибла женщина, повреждены дома и предприятие

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 16 октября российские войска почти 30 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. Погибла 74-летняя женщина, еще два человека получили ранения

Об этом сообщили в областной военной администрации, передает RegioNews .

В Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Покровская общины. В результате атак повреждены многоквартирные и частные дома, предприятие и магазин.

Погибла 74-летняя женщина. Ранения получили 59-летняя женщина и 71-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Петропавловскую, Николаевскую и Васильковскую общины. Там повреждены частные дома и инфраструктура, возник пожар.

Также под ударом находился Днепр.

Напомним, что в Днепровском районе Днепропетровской области на воздушной линии электропередачи на высоте около 60 метров была обнаружена боевая часть беспилотника "Герань-4".