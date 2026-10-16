В Укрэнерго назвали графики отключений на 17 октября
В Украине продолжают действовать ограничение электроэнергии. Причина – последствия российских атак
Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.
17 октября в Украине будут применяться следующие ограничения электроэнергии:
• 00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины;
• 06:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1 до 2,5 очередей) в части областей.
"Внимание! В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может изменяться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - говорят энергетики.
Напомним, что вечером 16 октября Укрэнерго ввело аварийные отключения. Причина – последствия российских атак.