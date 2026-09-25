На Волині жінка вбила новонородженого сина

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На Волині 21-річна жінка отримала підозру. Йдеться про умисне вбивство її власного маленького сина

Про це повідомляє прокуратура Волинської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, жінка приховувала вагітність. Зокрема, вона не зверталася до закладів охорони здоров’я для медичного спостереження та на облік не ставала.

3 серпня вона самостійно народила хлопчика. Після цього вона позбавила немовля життя. Його тіло вона помістила до поліетиленового пакету та заховала.

"Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше на Київщині чоловік вбив доньку та покінчив життя самогубством. Тіла і чоловіка, і дитини знайшла його сестра.