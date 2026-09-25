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25 сентября 2026, 15:48

В Киеве из-за обстрела изменили маршруты четырех троллейбусов

25 сентября 2026, 15:48
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Фото иллюстрации: Николай Поворозник, Фейсбук
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В Киеве 25 сентября из-за перекрытия движения транспорта по улице Вадима Гетьмана изменили маршруты троллейбусов №№ 22-К, 27, 30 и 42. Это связано с последствиями вражеского обстрела

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews .

Троллейбус №22-К будет курсировать по маршруту ул. Кадетская роща – Индустриальный путепровод.

Троллейбус №27 будет работать на двух участках: станция "Киев-Волынский" - Индустриальный путепровод и станция метро "Почайная" - ул. Дегтяревская.

Маршрут №30 также разделили на два участка: ул. Кадетская роща - Индустриальный путепровод и ул. Милославская - ул. Дегтяревская.

Троллейбус №42 будет курсировать на двух участках: ул. Ольжича – ул. Дегтяревская и станция метро "Лыбидская" - Индустриальный путепровод.

В КГГА призвали пассажиров следить за дальнейшими изменениями в работе общественного транспорта.

Напомним, что в Соломенском районе Киева 25 сентября в результате попадания беспилотника в офисное здание погибли четыре человека. Еще семеро пострадали, среди них ребенок.

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