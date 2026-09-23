Фото: Львовская таможня

В пункте пропуска "Шегини-Медика" на границе с Польшей таможенники совместно с пограничниками разоблачили две попытки незаконного перемещения новых смартфонов Apple

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

22 сентября в пункт пропуска прибыл автомобиль BMW X5 под управлением 32-летнего львовянина. Для прохождения контроля водитель выбрал "зеленый коридор", предназначенный для товаров, не подлежащих обязательному декларированию и таможенному налогообложению. Однако при осмотре авто таможенники и пограничники обнаружили в багажнике пять новых смартфонов iPhone 18 Pro Max и 18 Pro.

Накануне во время осмотра микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter под управлением 33-летнего жителя Ивано-Франковской области таможенники обнаружили четыре смартфона iPhone 18 Pro Max.

Общая ориентировочная стоимость изъятых гаджетов составляет около 840 тысяч гривен.

По этим фактам составили админпротоколы по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, 19 сентября львовские таможенники изъяли первые Apple iPhone 18 Pro Max, которые пытались незаконно ввезти в Украину.